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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

09.07.2020 10:14

Son güncelleme : 09.07.2020 10:14
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong`da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.



AA

Küresel piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif  veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla karışık bir  seyir izlenirken, Asya tarafında Çin-ABD gerilimine dair gelişmeler de yakından  takip ediliyor.

Çin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılmasının uluslararası  çabaları baltaladığını ve gelişen ülkeleri ciddi etkileyeceği uyarısında  bulunurken, ABD'nin Rusya ile yürütülen nükleer silahların karşılıklı  azaltılmasına ilişkin müzakerelere Pekin yönetiminin de katılması çağrısına  olumsuz yanıt verdi.

Jeopolitik risk endişelerini artıran bu gelişmelere karşın, Çin'de  enflasyonun haziranda önceki aya kıyasla hafif yükseliş kaydetmesinin ardından  Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 artarak 3.224 puan oldu.

Bugün Japonya'da makine siparişlerinin haziranda aylık bazda düşüş  beklentilerinin aksiye yükseliş kaydetmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4  primle günü 22.529 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer  kaybederek 107,2 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 36.607 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.097 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,6 primle 2.173 puanda seyrediyor.




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