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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

09.06.2020 10:32

Son güncelleme : 09.06.2020 10:32
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.



AA

Asya tarafında ekonomilerin açılmasına ilişkin iyimserlikle pozitif  bir seyir izlenirken, bölgede artan jeopolitik riskler yakından takip  ediliyor.

Halihazırda Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin  tepkilerle bölgede artan gerilim, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşananlarla  tırmandı.

Kuzey Kore, aktivistlerin ülkeye broşür göndermesine ilişkin yaşanan  gerilim üzerine Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı.

Bu gelişmelere karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6  artarak 2.956 puandan kapandı.

Japonya'da ise mayıs ayı makine araç siparişlerinin yıllık yüzde  52,8'le sert düşmesi ve yendeki güçlenmenin etkisiyle Nikkei 225 endeksi negatif  ayrıştı. Endeks, günü yüzde 0,4 düşüşle 23.091 puandan tamamlarken, dolar/yen  paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 108,1 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 34.618 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükselişle 25.197 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.189 puanda seyrediyor.




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