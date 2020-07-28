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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

28.07.2020 10:39

Son güncelleme : 28.07.2020 10:39
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD  Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak  ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.

Asya tarafında da pay piyasalarının çoğunluğunun yükseliş eğiliminde  olduğu görülüyor. Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa doğru yüzde  0,1 artarak 3.212 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalarak günü 22.657 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 105,6 seviyelerinde  dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,8 kazançla 2.257 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artarak 38.263 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselerek 24.681 puanda seyrediyor.




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Cumhuriyet 2.802 2.833 6,30  
Tam 2.887 2.914 6,50  
Yarım 1.401 1.422 3,20  
Çeyrek 703 712 1,60  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 -0,42  
Gümüş Gr. 5,39 5,40 -0,03  
B. Petrol 44,14 44,14 0,24  
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