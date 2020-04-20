GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları karışık seyretti

20.04.2020 09:24

Son güncelleme : 20.04.2020 09:24
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik haber akışı pay  piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, ülkelerin tedbirleri  gevşetmeye başlaması yatırımcı risk algısını azaltıyor.

Bununla birlikte Kovid-19'un ekonomilerde yarattığı hasarın boyutunu  ortaya koyan veriler de piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilirken,  bugün Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez kredi gösterge faizlerinde indirime  gitti. Banka, 5 yıllık kredi gösterge faizini 10 baz puan azaltarak yüzde 4,65'e  ve 1 yıllık kredi gösterge faizini 20 baz puan indirerek yüzde 3,85'e düşürdü.

Japonya'da ise mart ayında ihracat yüzde 11,7'yle beklentilerden daha  çok geriledi, ithalat ise yüzde 5'le piyasa öngörülerinden daha az düşüş  kaydetti. Böylece ülkede dış ticaret fazlası mart ayında 4,9 milyar yenle piyasa  beklentilerini aştı.

Gelişmeler sonrası kapanışla yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi  yüzde 0,2 artarak 2.844 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak  19.653 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 107,8  seviyelerine yükseldi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 31.832 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 24.342 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,5 kayıpla 1.906 puanda seyrediyor.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6140 8,6572 % -0,28  
Frank 7,1288 7,1717 % -0,17  
Riyal 1,8409 1,8502 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.677 1.678 -5,89  
Altın Gr. 375 375 -0,13  
Cumhuriyet 2.411 2.469 -54,10  
Tam 2.482 2.545 -51,90  
Yarım 1.205 1.236 -27,10  
Çeyrek 605 618 -13,50  
Gümüş.Ons 15,13 15,18 -0,04  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,01  
B. Petrol 27,23 27,23 -0,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru