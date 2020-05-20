Asya borsaları karışık seyretti













AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi ve aşı çalışmalarından olumlu sonuç alındığı haberine karşın dün düşüşle kapanan New York borsasının ardından Asya borsaları karışık seyretti.Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), İran'ın Mahan Hava Yolları'na genel satış hizmeti sunan Çin merkezli "Shanghai Saint Logistic Limited" şirketinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.880 puan oldu.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 20.595 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 107,8 seviyelerine yükseldi.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 30.392 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.372 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.989,6 puandan kapandı.