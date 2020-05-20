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Asya borsaları karışık seyretti

20.05.2020 10:33

Son güncelleme : 20.05.2020 10:33
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka ve ölüm  sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi ve aşı çalışmalarından olumlu  sonuç alındığı haberine karşın dün düşüşle kapanan New York borsasının ardından  Asya borsaları karışık seyretti.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi  (OFAC), İran'ın Mahan Hava Yolları'na genel satış hizmeti sunan Çin merkezli  "Shanghai Saint Logistic Limited" şirketinin yaptırım listesine alındığını  duyurdu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde  0,6 azalarak 2.880 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 20.595 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 107,8 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 30.392 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.372 puanda seyrederken, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.989,6 puandan kapandı.




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