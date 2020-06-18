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Asya borsaları karışık seyretti

18.06.2020 10:11

Son güncelleme : 18.06.2020 10:11
Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.



ABD Başkanı Donald Trump, dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Pekin yönetimi ise bu gelişme karşısında ABD'yi, onaylanan Uygur tasarısıyla Çin'e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit etti.

Jeopolitik riskleri artıran bu gelişmeye karşın, Çin kabinesinin merkez bankasının rezervlerinde tutması gereken para miktarını azaltarak, bankalara daha fazla likidite sağlamak için harekete geçeceğinin sinyalini vermesiyle Şanghay bileşik endeksi yükseldi. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 2.941 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalarak günü 22.355 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,9 seviyelerine geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Hindistan'ın "BBB-" olan kredi notunu teyit etmesi ve not görünümünü negatife çevirmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 33.708 puanda seyrediyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.408 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.133 puanda seyrediyor.
 





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