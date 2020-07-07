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Asya borsaları karışık seyretti

07.07.2020 10:28

Son güncelleme : 07.07.2020 10:28
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası  oluşturulması" başlıklı bir yazının yayımlanmasının ardından, kamunun ülke  ekonomisini canlandırmak için hisse senedi piyasalarına yönelik destekleyici  adımlar atacağı beklentileri gündeme geldi.

Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,7 ile Temmuz  2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke borsasında bugün de  yukarı yönlü hareketin devam ettiği ancak düne kıyasla sınırlı kaldığı görüldü.

Şanghay bileşik endeksi gün içinde 3.400 puanın üzerine çıksa da kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yüzde 1,3 artışla 3.376  puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,4 düşüşle 22.615 puandan  tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 107,6 seviyelerine  yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.518 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.163 puanda ve Güneye Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,1 kayıpla 2.164 puanda seyrediyor.




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