Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
07.07.2020 10:28
Son güncelleme : 07.07.2020 10:28
AA
Dün Çin'de devlet destekli bir mecrada "sağlıklı bir boğa piyasası oluşturulması" başlıklı bir yazının yayımlanmasının ardından, kamunun ülke ekonomisini canlandırmak için hisse senedi piyasalarına yönelik destekleyici adımlar atacağı beklentileri gündeme geldi.
Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,7 ile Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, ülke borsasında bugün de yukarı yönlü hareketin devam ettiği ancak düne kıyasla sınırlı kaldığı görüldü.
Şanghay bileşik endeksi gün içinde 3.400 puanın üzerine çıksa da kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi ve yüzde 1,3 artışla 3.376 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,4 düşüşle 22.615 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 107,6 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.518 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.163 puanda ve Güneye Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 kayıpla 2.164 puanda seyrediyor.
10:13118.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 444,36
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.042
En Düşük
118.398
10:136,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8665
En Düşük
6,8524
10:137,7523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0141
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7500
10:13393,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 393,73
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAKC
|9,84
|58.173.799
|% 6,38
|
|TDGYO
|4,90
|2.529.962
|% 5,83
|
|NATEN
|25,56
|31.715.153
|% 4,93
|
|FORMT
|3,30
|256.621
|% 3,12
|
|BERA
|4,90
|11.537.520
|% 2,30
|
|BJKAS
|3,29
|104.603.686
|% -8,10
|
|RTALB
|29,96
|6.397.644
|% -4,95
|
|KRDMA
|4,33
|639.288
|% -4,84
|
|BAYRK
|7,13
|801.574
|% -4,81
|
|GLRYH
|11,83
|1.759.038
|% -4,21
|
|EKGYO
|2,18
|322.161.986
|% 1,87
|
|DOHOL
|2,37
|146.244.839
|% 3,95
|
|ODAS
|2,88
|142.959.943
|% 1,41
|
|GARAN
|8,38
|126.166.912
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,95
|120.457.120
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,18
|322.161.986
|% 1,87
|
|IHLGM
|1,95
|120.457.120
|% 5,98
|
|DOHOL
|2,37
|146.244.839
|% 3,95
|
|ODAS
|2,88
|142.959.943
|% 1,41
|
|ALBRK
|1,95
|93.923.886
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5436
|8,5865
|% -0,02
|
|Frank
|7,2537
|7,2974
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-1,67
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.572
|0,50
|
|Tam
|2.627
|2.639
|0,50
|
|Yarım
|1.276
|1.291
|0,30
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:22TSPOR
Yüzde 6.21 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 033, 288 adet işlem
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -122, 16 kaybederek (% -0.09 ) 134, 795
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, DOHOL, EKGYO
-
10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISATR, BJKAS
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKFYO, DMSAS