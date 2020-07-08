Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Asya borsaları karışık seyretti
08.07.2020 13:22
Son güncelleme : 08.07.2020 13:22
AA
Dünya çapında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişeleri gündemde kalmaya devam ederken, yatırımcı risk iştahının bol likidite ortamı ve mali politikalardan destek bulduğu görülüyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının hızlandığı ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşılmadığını belirtmesi her ne kadar ikinci dalga endişelerini artırsa da Çin borsasında yükselişin devam ettiği görülüyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksinin pazartesi günkü yüzde 5,7'lik hızlı yükselişi dün yüzde 0,37 ile sınırlı kaldı. Endeks bugün ise yeniden hızlı yükselirken, günü yüzde 1,7 artışla 3.403 puandan tamamladı.
Japonya'da ekonomi gözlemcileri anketine göre cari endeks haziranda 38,8'le beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede Kovid-19 kapsamında yeni bir acil durum ilan edilmeyeceği bildirildi.
Gelişmelere karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.439 puandan günü tamamladı. Endeksteki düşüşte yenin dolar
karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesi etkili oldu.
Dolar/yen paritesi saat 1.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,4 seviyelerinde hareket ediyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.698 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 26.070 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.159 puanda seyrediyor.
13:06119.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 48,06
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
13:066,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
13:067,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
13:06397,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,72
|Açılış
|: 397,69
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,01
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|33.900.245
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.114.997
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.798.331
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.778.894
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.645.311
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,63
|6.521.782
|% -9,92
|
|HALKS
|3,54
|133.267
|% -6,10
|
|SONME
|8,69
|15.378.761
|% -6,05
|
|FENER
|12,96
|68.317.060
|% -5,95
|
|TEKTU
|1,97
|122.548.111
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,26
|1.294.045.005
|% 0,89
|
|SISE
|6,51
|1.119.132.725
|% 0,31
|
|PETKM
|4,39
|772.298.838
|% -0,68
|
|GARAN
|8,21
|733.246.468
|% -1,32
|
|TRKCM
|4,39
|705.042.208
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,26
|1.294.045.005
|% 0,89
|
|IHLGM
|1,91
|349.996.294
|% 1,60
|
|PETKM
|4,39
|772.298.838
|% -0,68
|
|SISE
|6,51
|1.119.132.725
|% 0,31
|
|TRKCM
|4,39
|705.042.208
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6150
|% -0,08
|
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|6,66
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.634
|2.674
|19,00
|
|Tam
|2.652
|2.664
|12,20
|
|Yarım
|1.288
|1.303
|6,00
|
|Çeyrek
|644
|652
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|