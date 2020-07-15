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Asya borsaları karışık seyretti

15.07.2020 10:17

Son güncelleme : 15.07.2020 10:17
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı  piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ederken, ABD-Çin arasında tırmanan  gerilim de önemli risk unsuru olarak izleniyor.

Öte yandan BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren para politikası  toplantısında  para politikasında ve faizlerde değişikliğe gitmedi.

Kovid-19 salgınının etkisinin yakından takip edileceği ve gerekirse ek  genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği mesajını veren banka, ekonomik  aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin beklentilerinin yer aldığı metinde Japonya  ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren kademeli toparlanmasının  beklendiği, ancak Kovid-19 salgınının dünya çapında yayılmaya devam etmesi  nedeniyle söz konusu toparlanma hızının ılımlı olacağını bildirdi.

Metne göre, banka enflasyon beklentisini 2020 mali yılı için yüzde  eksi 0,7 ila yüzde eksi 0,3 aralığından, yüzde eksi 0,6 ila yüzde eksi 0,4  aralığına revize etti. Banka 2020 mali yılı için daralma beklentisini ise yüzde  3-5 aralığından, yüzde 4,5-5,7 bandına genişletti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,6 azalarak 3,395 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artarak günü 22.946 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,2 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 36.624 puanda, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselişle 2.202 puanda bulunuyor. Hong Kong'da  Hang Seng endeksi ise 25.470 puanda yatay seyrediyor.




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