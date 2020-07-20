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Asya borsaları karışık seyretti

20.07.2020 10:28

Son güncelleme : 20.07.2020 10:34
Asya borsalarında haftanın ilk gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi  ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı pay piyasaları üzerinde etkili  oluyor.

Geçen hafta ABD yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı  çalışanlarına vize kısıtlaması getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve  İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde,  "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,1 artarak 3.315,15 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak günü 22.717,48 puandan  tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,2 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 37.302,90 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 25.006,50 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.198,20 puanda seyrediyor.




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