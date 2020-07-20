Asya borsalarında haftanın ilk gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
20.07.2020 10:28
Son güncelleme : 20.07.2020 10:34
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı pay piyasaları üzerinde etkili oluyor.
Geçen hafta ABD yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.
Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,1 artarak 3.315,15 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak günü 22.717,48 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 37.302,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 25.006,50 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.198,20 puanda seyrediyor.
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|: 0,32%
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|: 118.786
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118.583
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|: -0,07%
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|Açılış
|: 398,85
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|Önceki Kapanış
|: 399,12
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399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|16.514.140
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|933.768
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|5.256.186
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|2.857.222
|% 9,99
|
|FMIZP
|80,55
|8.709.480
|% 9,97
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,13
|62.446.903
|% -7,40
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|DITAS
|31,12
|95.194
|% -4,77
|
|AYEN
|5,72
|1.222.286
|% -4,67
|
|GUSGR
|5,31
|254.914.123
|% 6,84
|
|SASA
|14,56
|166.775.366
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|126.901.756
|% 1,31
|
|ASELS
|32,68
|82.495.252
|% 0,37
|
|IPEKE
|15,70
|66.042.679
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,32
|126.901.756
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,31
|254.914.123
|% 6,84
|
|SKBNK
|1,69
|34.678.378
|% 1,81
|
|CEMAS
|1,74
|33.159.374
|% 1,16
|
|ISFIN
|4,12
|63.379.183
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5843
|8,6273
|% -0,08
|
|Frank
|7,2626
|7,3063
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,59
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|13,50
|
|Tam
|2.669
|2.681
|13,90
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|6,80
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,50
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