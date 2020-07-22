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Asya borsaları karışık seyretti

22.07.2020 10:39

Son güncelleme : 22.07.2020 10:39
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı  çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin  pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir  seyir izlemesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.333,16 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 22.751,61  puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,81 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.970,50 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.522,73 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.228,66 puanda seyrediyor.




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