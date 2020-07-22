Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
22.07.2020 10:39
Son güncelleme : 22.07.2020 10:39
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.
Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir görünüm izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.333,16 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 22.751,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,81 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 37.970,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.522,73 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.228,66 puanda seyrediyor.
10:23119.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.260,26
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:236,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:237,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:23409,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,78
|Açılış
|: 409,59
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|PENGD
|2,92
|5.837.135
|% 9,77
|
|KUTPO
|41,44
|34.960.748
|% -9,99
|
|DERAS
|6,20
|18.467.878
|% -9,36
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|DITAS
|26,02
|449.159
|% -4,90
|
|EKGYO
|2,39
|1.168.311.206
|% 5,75
|
|AFYON
|4,92
|178.728.288
|% 5,58
|
|GARAN
|8,00
|159.086.706
|% 0,76
|
|ASELS
|32,72
|106.677.820
|% 1,18
|
|KARSN
|3,21
|90.019.382
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,39
|1.168.311.206
|% 5,75
|
|AFYON
|4,92
|178.728.288
|% 5,58
|
|KARSN
|3,21
|90.019.382
|% 4,22
|
|GSDHO
|2,41
|64.885.009
|% 2,99
|
|KRDMD
|3,09
|73.202.384
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6800
|8,7235
|% 0,26
|
|Frank
|7,3238
|7,3680
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,37
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.685
|38,50
|
|Tam
|2.740
|2.755
|39,50
|
|Yarım
|1.330
|1.347
|19,30
|
|Çeyrek
|667
|675
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,31
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|4,92
|4,93
|0,26
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,08
|