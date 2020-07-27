Asya borsalarında, haftanın ilk gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
27.07.2020 10:57
Son güncelleme : 27.07.2020 10:57
AA
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel risk iştahını azalttığını ancak açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımların, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağladığını belirtti.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 0,26 artışla 3.205 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.217 puandan kapanış yaptı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 azalarak günü 22.715,85 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 105,54 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 düşüşle 37.998 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.618 puanda seyrediyor.
10:411.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,56
|Açılış
|: 1.192
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|Önceki Kapanış
|: 1.192
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1.203
En Düşük
1.192
10:416,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
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6,8493
En Düşük
6,8322
10:418,0135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,0050
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|Önceki Kapanış
|: 7,9650
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8,0275
En Düşük
7,9455
10:41425,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 6,67
|Açılış
|: 425,51
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|JANTS
|113,50
|14.607.129
|% 9,98
|
|MRSHL
|110,30
|26.219.725
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,82
|5.315.939
|% 9,97
|
|TKURU
|40,60
|90.213
|% 9,97
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|DAGI
|7,30
|499.997
|% -6,29
|
|DIRIT
|1,41
|255.454
|% -6,00
|
|UZERB
|4,33
|26.041
|% -5,87
|
|EKGYO
|2,33
|302.184.376
|% 0,00
|
|ITTFH
|4,51
|91.062.539
|% 1,81
|
|KOZAL
|89,10
|66.040.340
|% 2,24
|
|IHLGM
|1,81
|65.346.928
|% 2,26
|
|IHYAY
|1,38
|55.097.778
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,33
|302.184.376
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,38
|55.097.778
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,81
|65.346.928
|% 2,26
|
|ADESE
|2,45
|50.109.794
|% 3,81
|
|ITTFH
|4,51
|91.062.539
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7437
|8,7876
|% 0,09
|
|Frank
|7,4220
|7,4667
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.800
|76,00
|
|Tam
|2.858
|2.875
|80,10
|
|Yarım
|1.388
|1.405
|38,20
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,10
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|