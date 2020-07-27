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Asya borsaları karışık seyretti

27.07.2020 10:57

Son güncelleme : 27.07.2020 10:57
Asya borsalarında, haftanın ilk gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel risk iştahını  azalttığını ancak açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımların, pay  piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağladığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın  0,26 artışla 3.205 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde  0,79 değer kazancıyla 2.217 puandan kapanış yaptı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 azalarak günü 22.715,85  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 105,54  seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 düşüşle 37.998  puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.618 puanda  seyrediyor.




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