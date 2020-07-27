Asya borsaları karışık seyretti













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Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel risk iştahını azalttığını ancak açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımların, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağladığını belirtti.Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 0,26 artışla 3.205 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.217 puandan kapanış yaptı.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 azalarak günü 22.715,85 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 değer kaybederek 105,54 seviyelerinde dengelendi.Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 düşüşle 37.998 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 24.618 puanda seyrediyor.