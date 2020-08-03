Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
03.08.2020 10:15
Son güncelleme : 03.08.2020 10:15
Çin'de beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) risk iştahını artırırken, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları bazı pay piyasalarındaki negatif seyirde etkili olmaya devam etti.
Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 1,2 artışla 3.350 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 artışla 22.195 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,9 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 37.238 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.383 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 2.251 puandan günü tamamladı.
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
6,9998
En Düşük
6,9610
12:358,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2584
En Düşük
8,1971
12:35442,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,14
|Açılış
|: 442,28
|
|Önceki Kapanış
|: 443,42
|
446,08
En Düşük
441,74
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0818
|9,1273
|% -0,24
|
|Frank
|7,5709
|7,6165
|% -0,51
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-3,82
|
|Altın Gr.
|442
|443
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.903
|2.956
|6,70
|
|Tam
|2.991
|3.042
|6,90
|
|Yarım
|1.452
|1.483
|3,40
|
|Çeyrek
|728
|744
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 58 kaybederek (% -0.99 ) 1, 260
-
10:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLGM, GARAN
-
10:10
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BFREN, KENT
-
10:10
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MEGAP, MEGAP
-
10:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, GARAN, GUSGR