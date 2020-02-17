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Asya borsaları karışık seyretti

17.02.2020 10:58

Son güncelleme : 17.02.2020 10:58
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



AA

Çin'de koronavirüs salgınına dair haber akışı izlenmeye devam ederken,  bugün pay piyasası fiyatlamalarında Japonya'da açıklanan büyüme verisinin öne  çıktığı görüldü.

Japonya'da satış vergisi zammı ve geçen yılın ekim ayında yaşanan  Hagibis Tayfunu nedeniyle yüzde 3,8 düşmesi beklenen 4. çeyrek yıllıklandırılmış  GSYH yüzde 6,3 geriledi.

Analistler, beklentilerin üzerinde daralan Japonya ekonomisinin ilk  çeyrekte de koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenebileceği ve ülkenin resesyon  riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Çin'de ise ülke merkez bankasının 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık  indirime gitmesi sonrası artan risk iştahı ile pay piyasalarında yükseliş  yaşandığına işaret eden analistler, buna karşın konuya ilişkin gelişmelerin  piyasaların odağında kalmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydetti.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,69 değer  kaybederek günü 23.523,24 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 109,8  seviyelerinde yatay seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, hızlı bir şekilde yükselmesinin  ardından kapanışa yakın yüzde 2,3 artarak 2.982,92 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 düşüşle 41.156,41 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,54 yükselişle 27.966,70 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,06 kayıpla 2.241,17 puanda seyrediyor.




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