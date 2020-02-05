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Asya borsaları koronavirüs endişelerinin yatışmasıyla yükseldi

05.02.2020 10:49

Son güncelleme : 05.02.2020 10:49
Asya borsalarında, koronavirüs endişelerinin yatışması ile toparlanma isteği öne çıkarken, dün gözlenen pozitif seyir bugün de devam etti.



AA

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs  teşhisi  koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükselirken, hastalığın yayılma hızının  yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalar konuya ilişkin endişeleri  yatıştırdı.

Pay piyasaları tarafında da toparlanma isteğinin öne çıktığı  görülürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,08 artışla  2.813,46 puan oldu.

Analistler, Çin piyasasında dün ve bugünkü yükselişe karşın pazartesi  günkü sert düşüşün hala telafi edilemediğine dikkati çekerek, Çin Merkez  Bankası'nın (PBoC) piyasaları desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

PBoC'nin pazartesi günü piyasaya 1,2 milyar yuanlık likidite enjekte  etmesinin ardından dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladığını anımsatan  analistler, salgının ülke ekonomisine yönelik etkilerinin giderilmesine ilişkin  çabaların sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,02'lik artışla 23.319,56  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,09 düşüşle 109,4 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,35 artışla 40.930,42 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,24 yükselişle 26.743,95 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,36 primle 2.165,63 puanda seyrediyor.




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