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Asya borsaları koronavirüs endişeleriyle geriledi

24.02.2020 11:39

Son güncelleme : 24.02.2020 11:44
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaşırken, salgın nedeniyle Çin'de 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti. Salgın kapsamında İran'da 8, Japonya'da 4, Güney Kore'de 7, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi yaşamını yitirdi.

Analistler, koronavirüsün yayıldığı ülke sayısındaki artış ve salgına  ilişkin net bir çözüm bulunamaması nedeniyle risk iştahının azaldığını vurgulayarak, son dönemde dünya genelinde açıklanan verilerin de ekonomik  faaliyette ivme kaybına işaret ettiğini belirtiyor.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,40 azalarak 3.027,53 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,87'lik sert düşüşle 2.079,04 puana  gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 azalışla 40.825,71 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,64 kayıpla 26.860,97 puanda seyrediyor.

Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla bugün piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.




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