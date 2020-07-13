Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları pozitif seyretti
13.07.2020 09:40
Son güncelleme : 13.07.2020 09:40
AA
ABD-Çin arasında geçen hafta artan gerilim Asya tarafında yatırımcıları odak noktasına yerleşirken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerin ciddi hasar gördüğünü ve ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.
Yeni tip corona virüs salgınında İkinci dalga endişelerinin de arttığı ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışı piyasaları destekledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak 3.447 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 22.785 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106,9 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.806 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 26.017 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.186 puanda seyrediyor.
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
0
En Düşük
0
18:056,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9050
|
6,8683
En Düşük
6,8452
18:057,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7904
En Düşük
7,7554
18:05398,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,88
|Açılış
|: 398,84
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,05
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|3,72
|411.817
|% 25,38
|
|SARKY
|7,15
|6.335.438
|% 1,91
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,48
|4.898.398
|% 0,00
|
|ADESE
|2,08
|200.142.205
|% 0,00
|
|ALKA
|10,84
|8.572.090
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,48
|4.898.398
|% 0,00
|
|ATEKS
|13,17
|1.947.725
|% 0,00
|
|ASELS
|31,78
|864.099.671
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6602
|8,7036
|% 0,30
|
|Frank
|7,2771
|7,3210
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|7,83
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.616
|11,10
|
|Tam
|2.671
|2.684
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,03
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|0,07
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TSKB, SISE
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, HALKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1345, 73 kaybederek (% -1.26 ) 105, 877
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ATLAS, MEGAP, KERVN, BSOKE
-
17:59
MEGAP, KERVN, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında