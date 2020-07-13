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Asya borsaları pozitif seyretti

13.07.2020 09:40

Son güncelleme : 13.07.2020 09:40
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD-Çin arasında geçen hafta artan gerilim Asya tarafında  yatırımcıları odak noktasına yerleşirken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin  ile ilişkilerin ciddi hasar gördüğünü ve ikinci faz ticaret anlaşmasını  düşünmediklerini açıkladı.

Yeni tip corona virüs salgınında İkinci dalga endişelerinin de arttığı  ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler  ve olumu haber akışı piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  1,9 artarak 3.447 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 22.785 puandan  kapanırken, dolar/yen paritesi 106,9 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.806 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 26.017 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.186 puanda seyrediyor.




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Yarım 1.298 1.313 5,60  
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