Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları pozitif seyretti
21.07.2020 10:32
Son güncelleme : 21.07.2020 10:41
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmaları, ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmelerine başlaması küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.
ABD ve Çin arasında yaşanan jeopolitik gerilim pozitif havayı gölgelese de Asya borsaları bugün yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.320,89 puanla günü tamamladı. Japonya'da TÜFE, haziran ayında enerji fiyatlarındaki yavaş düşüşle negatif bölgeden çıkmasının etkisiyle sabit kaldı.
Çekirdek TÜFE, yüzde 0,1 düşüş beklentisine karşın, yıllık yüzde 0,1 artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 22.884,22 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 107,3 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 37.912,7 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,01 değer kazancıyla 25.562,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,39 primle 2.228,83 puanda seyrediyor.
10:25120.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 788,67
|Açılış
|: 120.171
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|Önceki Kapanış
|: 119.281
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120.309
En Düşük
119.943
10:256,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,9070
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|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8593
En Düşük
6,8434
10:257,8499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
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|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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7,8669
En Düşük
7,8334
10:25401,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,18
|Açılış
|: 401,87
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.474.964
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|245.490
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|1.851.203
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|3.991.341
|% 9,98
|
|DITAS
|27,90
|1.005.049
|% -7,31
|
|LUKSK
|20,84
|130.354
|% -6,63
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DAGHL
|7,30
|101.287
|% -4,95
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|EKGYO
|2,31
|153.156.176
|% 0,43
|
|ASELS
|33,34
|113.734.248
|% 0,60
|
|ODAS
|2,91
|101.105.538
|% 1,75
|
|GUSGR
|5,32
|99.023.220
|% -1,85
|
|GOZDE
|6,23
|89.881.870
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,31
|153.156.176
|% 0,43
|
|TSKB
|1,28
|66.148.527
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,83
|67.653.877
|% 1,67
|
|ODAS
|2,91
|101.105.538
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,70
|57.570.108
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6868
|8,7304
|% 0,37
|
|Frank
|7,2823
|7,3262
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,77
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.609
|2.632
|9,10
|
|Tam
|2.687
|2.701
|9,40
|
|Yarım
|1.304
|1.321
|4,60
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,33
|