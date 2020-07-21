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Asya borsaları pozitif seyretti

21.07.2020 10:32

Son güncelleme : 21.07.2020 10:41
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışı,  AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmaları, ABD yönetiminin  yeni teşvik paketi görüşmelerine başlaması küresel pay piyasalarında alış  ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

ABD ve Çin arasında yaşanan jeopolitik gerilim pozitif havayı  gölgelese de Asya borsaları bugün yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak 3.320,89 puanla günü  tamamladı. Japonya'da TÜFE, haziran ayında enerji fiyatlarındaki yavaş düşüşle  negatif bölgeden çıkmasının etkisiyle sabit kaldı.

Çekirdek TÜFE, yüzde 0,1 düşüş beklentisine karşın, yıllık yüzde 0,1  artış gösterdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla  22.884,22 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 107,3  seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 37.912,7 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,01 değer kazancıyla 25.562,39 puanda ve Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,39 primle 2.228,83 puanda seyrediyor.




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