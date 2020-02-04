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Asya borsaları pozitif seyretti

04.02.2020 09:52

Son güncelleme : 04.02.2020 09:52
Asya borsaları, yeni tip koronavirüse ilişkin endişe ve jeopolitik gelişmelere karşın etkisini artıran alımlarla pozitif seyretti.



AA

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin  sayısı 425'e, virüsten etkilenenlerin sayısının 20 bin 438'e yükselmesine karşın  çözüm arayışlarının sonuç verebileceğine ilişkin beklentilerin artması pay  piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Uzun yeni yıl tatili sonrası dün sert düşüşle başladığı günü yüzde  7,72 azalışla tamamlayan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün gelen tepki  alımlarıyla artıya geçti. Endeks, kapanışa yakın yüzde 1,29  yükselerek 2.782,82  puan oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, yeni  koronavirüsün Çin ve dünya ekonomisine etkisinin endişe kaynağı olduğunu  belirterek, "Çin ekonomisinin global ekonomideki payı büyük. Bu nedenle virüsün  etkileri büyük olabilir. Biz gerektirdiği takdirde tereddüt etmeksizin parasal  gevşemeye gidebiliriz ama bunun için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Kuroda'nın açıklamalarının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi  yüzde 0,49 artışla günü 23.084,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde  0,14 yükselişle 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,98 primle 40.666,81 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,05 kazançla 26.629,83 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 1,77 yükselişle 2.157,52 puanda seyrediyor.

Analistler, koronavirüse dair haber akışının zayıflamadığına dikkati çekerek, gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini vurguladı.




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