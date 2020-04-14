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Asya borsaları yükseldi

14.04.2020 10:03

Son güncelleme : 14.04.2020 10:03
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak  veriler piyasalarda risk iştahını belirlemede etkili olacağı öngörülüyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, yuan cinsinden ihracat marta  önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1,3 trilyon yuana geriledi, ithalat ise  yüzde 2,4 artış kaydetti. Ülkede dolar bazlı ihracat ise martta yıllık yüzde 6,6  azaldı. Beklentiler, geçen ay yıllık bazda yüzde 17,2 azalan ihracatın, yüzde  16'ya yakın gerilemesi yönündeydi.

Beklentilerden daha az düşüş kaydeden ihracat verilerinin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.818,14 puan  oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 yükselerek günü 19.638,81 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,7 seviyelerinde yatay hareket etti.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 24.479,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 1.857,31 puanda seyrediyor.

Corona virüs nedeniyle ülke çapında karantina uygulamasının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı Hindistan'da ise piyasalarda tatil dolayısıyla işlem  yapılmıyor.






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