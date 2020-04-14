Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
14.04.2020 10:03
Son güncelleme : 14.04.2020 10:03
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam ederken, bu hafta açıklanacak veriler piyasalarda risk iştahını belirlemede etkili olacağı öngörülüyor.
Çin'de bugün açıklanan verilere göre, yuan cinsinden ihracat marta önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1,3 trilyon yuana geriledi, ithalat ise yüzde 2,4 artış kaydetti. Ülkede dolar
bazlı ihracat ise martta yıllık yüzde 6,6 azaldı. Beklentiler, geçen ay yıllık bazda yüzde 17,2 azalan ihracatın, yüzde 16'ya yakın gerilemesi yönündeydi.
Beklentilerden daha az düşüş kaydeden ihracat verilerinin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.818,14 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 yükselerek günü 19.638,81 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,7 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 24.479,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 1.857,31 puanda seyrediyor.
Corona virüs nedeniyle ülke çapında karantina uygulamasının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı Hindistan'da ise piyasalarda tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
0
En Düşük
0
18:056,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
18:057,4269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
18:05373,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,75
|Açılış
|: 374,03
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,07
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,87
|13.267.912
|% 8,54
|
|ECZYT
|10,08
|20.914.780
|% 5,90
|
|ECILC
|4,56
|361.161.378
|% 3,21
|
|ESCOM
|2,78
|16.149.402
|% 0,00
|
|SODA
|5,33
|52.096.429
|% 0,00
|
|ESCOM
|2,78
|16.149.402
|% 0,00
|
|SODA
|5,33
|52.096.429
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,59
|30.339.026
|% 0,00
|
|TCELL
|13,09
|91.441.333
|% 0,00
|
|SERVE
|2,40
|1.511.487
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% 0,00
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 0,00
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4955
|8,5381
|% 0,68
|
|Frank
|7,0087
|7,0509
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8015
|1,8105
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.714
|-0,85
|
|Altın Gr.
|374
|374
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.391
|2.449
|5,30
|
|Tam
|2.457
|2.520
|5,60
|
|Yarım
|1.195
|1.226
|2,70
|
|Çeyrek
|600
|613
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,56
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,04
|
|B. Petrol
|32,12
|32,12
|0,38
|