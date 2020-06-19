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Asya borsaları yükseldi

19.06.2020 10:15

Son güncelleme : 19.06.2020 10:15
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



Çin'de onaylanan Uygur tasarısının ardından ABD ile gerilimin tırmanması, piyasalar açısından önemli bir jeopolitik risk unsuru olmaya devam ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, birçok durum altında ABD'nin Çin'den tamamen ayrışmaya yönelik bir politikayı seçenekler arasında tuttuğunu söyledi. Bu gelişmeye ve yeni tip koronavirüs salgını kapsamında ikinci dalga riskine dair endişelerin artmasına karşın İngiltere Merkez Bankası'nın dün varlık alım programını 100 milyar sterlin artırması pay piyasalarını destekledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 artarak 2.967 puan oldu.

Japonya'da manşet enflasyonun mayısta beklentilerden fazla gerilemesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 22.479 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise 106,9 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artarak 34.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.682 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.137 puanda seyrediyor.





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Yarım 1.243 1.253 6,20  
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