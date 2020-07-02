Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları yükseldi

02.07.2020 10:27

Son güncelleme : 02.07.2020 10:27
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD Temsilciler Meclisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne Ulusal  Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım  uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı.

Öte yandan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte  Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 54 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de halen daha yeni vakaların görülmesi ve ABD-Çin ilişkilerinin  daha da gerilmesine karşın, Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik  denemelerinden olumlu sonuç alınması piyasaları destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  2,1 artarak 3.089 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0.1 artışla 22.146 puandan  kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,5 seviyelerine  yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 35.843 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 primle 24.925 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,4 kazançla 2.135 puanda seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:11116.105
Değişim :  0,69% |  790,20
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
116.143 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 621,60 2.600.218 % 10,00  
VKFYO 3,99 3.689.138 % 9,92  
BMELK 5,81 100.745 % 8,19  
ALCTL 20,10 50.282.684 % 7,95  
MRGYO 2,15 25.255.588 % 7,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5335 8,5763 % 0,19  
Frank 7,2198 7,2633 % 0,10  
Riyal 1,8216 1,8308 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -1,40  
Altın Gr. 390 390 -0,11  
Cumhuriyet 2.526 2.547 -0,10  
Tam 2.600 2.613 -0,20  
Yarım 1.263 1.278 -0,10  
Çeyrek 632 640 0,00  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 -0,10  
Gümüş Gr. 3,95 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,38 42,38 0,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru