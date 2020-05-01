Tatil dolayısıyla kapalı olan Asya borsalarında sadece Japonya`da Nikkei endeksi işlem görürken, endeks günü sert satışla tamamladı.
Asya`da Nikkei endeksi sert düştü
01.05.2020 10:03
Son güncelleme : 01.05.2020 10:03
AA
Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı sonucu ABD endekslerinde yaşanan düşüş, bugün Nikkei endeksinde de satıcılı bir seyre neden oldu. Nikkei endeksi, günü yüzde 2,8 azalışla 19.619 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,09 seviyelerine geriledi.
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9922
En Düşük
6,9826
18:057,6610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6652
En Düşük
7,6365
18:05376,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,96
|Açılış
|: 376,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
380,10
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|HUBVC
|21,74
|297.267.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7481
|8,7920
|% -0,30
|
|Frank
|7,2204
|7,2639
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-12,73
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.472
|-15,00
|
|Tam
|2.475
|2.533
|-15,40
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-7,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,78
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|0,36
|
Seans Raporu
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10:01TKNSA
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -390, 16 kaybederek (% -0.33 ) 118, 739