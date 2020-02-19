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Avdagiç: Faiz kararından memnunuz

19.02.2020 15:36

Son güncelleme : 19.02.2020 15:46
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası 2019 Temmuz`dan bugüne kadar yapılan son altı toplantıda aralıksız bir indirim süreciyle politika faizini 13,25 puan aşağıya çekti. Merkez Bankası`nın girişimcinin ve yatırımcının yolunu açan, finansmanda tek haneye doğru yaptığı bu kararlı yürüyüşünden memnunuz" ifadelerini kullandı.



AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz  puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Geçen hafta bankaların aldığı faiz ve komisyonlarla ilgili de önemli bir düzenleme yapıldığının altını çizen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hem faiz kaleminde hem de komisyon kaleminde önemli bir iyileşme yaşadık. Bunun iki sonucu olacak. Birincisi iş dünyasının hareket kabiliyetini sınırlayan geçmiş yüklerinin hafiflemesini sağlayacak. İkincisi de işletmelerin  bütçesinde göz ardı edilemeyecek bir yer tutan finansman maliyetleri azalacak ve artık yatırımlara kanalize olacak. Bu da daha fazla üretim, daha fazla istihdam demek. Nitekim Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın koyduğu hedef doğrultusunda İstanbul  Ticaret Odası olarak bizim de Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2020 yılı hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacak. Finansman iklimi artık bunu destekleyecek makul düzeylere  inmiştir."

Avdagiç, finansman koşullarında yaşanan iyileşmelerin, iç talepten enflasyona kadar pek çok alandaki olumlu yansımasının yılın ikinci çeyreği itibarıyla daha belirgin olacağına dikkati çekti.

Şekib Avdagiç, "Mesela geçen hafta açıklanan sanayi üretim  rakamlarından da gördük ki üretimde güçlü ve istikrarlı bir toparlanma var. Ticari tarafta kredi kullanımı artıyor. Bu göstergeler iş dünyamızın azmini ve çabasını net şekilde ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve  hükümetimizin desteğiyle, artık yatırımda vites büyütme zamanı gelmiştir."  değerlendirmesinde bulundu.




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