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AVM doluluk oranları gün geçtikçe artıyor

18.07.2020 11:27

Son güncelleme : 18.07.2020 11:41
İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, AVM`lerinin açılması kararından bu yana doluluk oranlarına ilişkin, "11 mayıs-31 mayıs arasında AVM girişleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, normalleşme dönemi dediğimiz 1 haziran itibariyle bu düşüş seviyesi yüzde 30`lara kadar geriledi." dedi.



AA

Baştürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede AVM'lere ziyaretlerin  giderek arttığını belirterek, kapalı kaldıkları süre içinde dahi sosyal medyadan  "caddelerinizi, tramvayınızı ve göletinizi" çok özledik diye mesajlar aldıklarını  ve aynı ilginin normalleşmeyle de sürdüğünü vurguladı.

Açık alan alışveriş caddelerine sahip bir AVM olmanın çok büyük bir  avantaj sağladığını vurgulayarak, "Doluluk oranımızı 2 kademeli  değerlendiriyoruz, 11 mayıs-31 mayıs arasında AVM girişleri bir önceki yıla  kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi  dediğimiz 1 haziran itibariyle yine kademeli olarak düşüş seviyesi yüzde 30'lara  kadar geriledi." diye konuştu.

"TEKNOLOJİ MARKETLERİNE YOĞUN İLGİ VAR"

Uzun süren karantina dönemi sonrası tüketicilerin hızlıca birikmiş  alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarına değinen Baştürk, şunları  söyledi:

"Literatürde buna rövanş alışverişi deniliyor.  Özellikle teknoloji  marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış  yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın erkek müşteri segmentlerinde kadınlar  lehine çok ciddi bir büyüme var. Cirolar ise açılan  mağazalar bazında bir önceki  yılla kıyaslandığında yüzde 75 seviyelerini koruyor. Yeme içme alanlarının  tamamının açılmasıyla misafirlerimiz dikkatli bir şekilde vakitlerini cafe ve  restoran alanlarında geçirmeye başladı. Aslında sektörel bazda önemli bir ayrışma  olduğunu da ifade edebilirim. Eğlence alanları en ağır darbeyi alan sektör oldu  açıkçası. Pandeminin farklı sektörlerde farklı yansımaları oldu."

Yeni normalle beraber 11 mayısta kapılarını açan ilk AVM’ler arasında  yer aldıklarını belirten Baştürk, "Önlemler En Büyük Gücümüz ve Temassız  Operasyon sloganlarıyla aldığımız önlemleri hayata geçirdik. Daha önce hiçbir  örneği olmayan ve bir hekim tarafından yönetilen Hijyen ve Sağlık Yönetimi  Kurulumuzu kurduk ve aldığımız kararları bu kurul ile değerlendirip uyguluyoruz.  İlk açtığımız günden beri de önlemlerimizi maksimum seviyede tutuyoruz." dedi.

Baştürk, devletin bu süreçte aktif ve yol gösterici davrandığının  altını çizerek, "Minumum temasla alışverişlerin tamamlanması ve sosyal  mesafelerin titizlikle uygulanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra aldığımız  önlemleri misafirlerimize doğru anlattığımıza inanıyoruz. Bu konuda şeffaf bir  politika izledik. AVM’mize gelen misafirlerimiz bize güvenerek caddelerimize  geliyor." şeklinde konuştu.

"AVM'LERE YENİ FONKSİYONLAR YÜKLENEBİLİR"

AVM'lerin kapalı kaldığı dönemdeki zararların telafisine yönelik  gayret içinde olduklarına dikkati çeken Baştürk, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Perakende Performans Yönetimi (PPY) sistemimizi hayata  geçirmiştik. Bu sistem sayesinde AVM’miz içinde faaliyet gösteren mağazaların  satış performanlarını günlük olarak takip ediyor ve hedefledikleri rakama  ulaşmaları noktasında stratejik destek sunuyoruz. Yine bu sistem sayesinde tüm  mağazalarımızı sektörel kırılımlarıyla takip edip gerekli kira desteklerini de  vermeye devam ediyoruz.

Bunun yanın sıra bir takım yeni perakende oluşumlarının da AVM’lerden  alanlar istediğine şahit oluyoruz. Örneğin rahat giyim sektöründen artan bir  kiralama talebi gündeme geldi, yine e-ticaret şirketleri fiziki temas  noktası ihtiyaçlarını da AVM’ler vasıtasıyla karşılama niyetindeler. Bir diğer  olasılık ise lojistik anlamında AVM'lere yeni fonksiyonlar yüklenebileceğidir.  Kısacası çok yönlü esen fırtınaların olduğu ancak fırsatların da bulunduğu bir  değişim dönemine girdiğimizi ifade edebiliriz."

Baştürk, İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak kurumsal kimliklerinin  yeniden tanımlamasını bugüne değin sektör içinde ayrışmak üzere atılan proaktif  bir adım olarak tanımladıklarını belirterek, "2013 yılında kurulduğumuzdan bu  yana zaten Türkiye’nin  en büyük cadde AVM’lerinden biri olarak  nitelendiriliyoruz ve bu yönümüzle gerek sektör gerek ziyaretçilerimiz nezdinde  alternatif bir deneyim noktasıyız." ifadelerini kullandı.

"ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YÖNELİK YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI GEREKLİ"

Yeni sürecimizle temel hedefimiz bir kenti kent yapan en önemli  dinamikler olan meydan, cadde, sokak algısını yeniden yükseltmek. İstanbul gibi  büyülü bir şehri kapalı kapıların ardında değil açık alanlarda  özgürlük duygusuyla yaşatmak;  misafirlerimizin alışverişlerini yaparken  kendilerini hem 60’larda, 70’lerde hem şu anın tam içinde hem de bir gelecek  projeksiyonu içinde hissetmelerini sağlamak yönünde bir girişim bu.

Türkiye'de AVM kültürüne yönelik yenilikçi bakış açısına ihtiyaç  olduğuna işaret eden Baştürk, "Tıpkı İstiklal Caddesi veya Bağdat Caddesi gibi  köklü bir kamusal alan olmaya doğru hızla ilerliyoruz.  Alışveriş kültürünü  yeniden tanımladığımıza dair çok güçlü argümanlar bunlar. Ülkemizin ve  kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik böyle yenilikçi bir bakış açısına  ihtiyacı vardı." dedi.




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