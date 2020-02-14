Avrupa Birliği`nde, mevsimsellikten arındırılmış istihdam 2019`un 4`üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.
Avrupa Birliği`nde istihdam arttı
14.02.2020 13:44
Son güncelleme : 14.02.2020 13:51
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro
Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.
27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,9 arttı.
Böylece, 2019 yılında istihdam Euro Bölgesi'nde yüzde 1,1, AB'de ise yüzde 1 artış kaydetti.
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|6.099.627
|% 14,98
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|ARDYZ
|17,92
|235.179.877
|% 13,42
|
|ALCTL
|20,12
|40.632.718
|% 12,97
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|GEDIK
|12,08
|47.638.113
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|TUKAS
|12,49
|2.469.912
|% -18,15
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|OZBAL
|2,40
|9.647.842
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|SAFKR
|3,07
|833.193
|% -8,36
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|RHEAG
|2,16
|36.179.290
|% -8,09
|
|ISBTR
|53.000,00
|1.066.299
|% -5,94
|
|ASELS
|29,62
|935.114.845
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|THYAO
|14,93
|922.135.745
|% -0,40
|
|ISGYO
|2,28
|477.282.684
|% 10,14
|
|GSRAY
|2,79
|471.413.785
|% 16,25
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|PETKM
|4,14
|397.295.558
|% 1,47
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|ISGYO
|2,28
|477.282.684
|% 10,14
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|GSRAY
|2,79
|471.413.785
|% 16,25
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|CEMAS
|1,25
|167.479.381
|% 3,31
|
|PETKM
|4,14
|397.295.558
|% 1,47
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|KARSN
|1,89
|176.178.381
|% 2,72
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,8724
|7,9119
|% 0,15
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|Frank
|6,1527
|6,1898
|% 0,12
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|Riyal
|1,6107
|1,6188
|% 0,27
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|Altın Ons
|1.575
|1.576
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|Altın Gr.
|307
|307
|0,80
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|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|3,00
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|Tam
|2.023
|2.074
|1,10
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|Yarım
|978
|1.003
|0,53
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|Çeyrek
|490
|502
|0,27
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|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
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|57,11
|0,77
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