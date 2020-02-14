GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa Birliği`nde istihdam arttı

14.02.2020 13:44

Son güncelleme : 14.02.2020 13:51
Avrupa Birliği`nde, mevsimsellikten arındırılmış istihdam 2019`un 4`üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde istihdam yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. İstihdam, 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1 artış gösterdi.

27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 4'üncü çeyrekte 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 artış kaydederken, 2018'in  4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Böylece, 2019 yılında istihdam Euro Bölgesi'nde  yüzde 1,1, AB'de ise yüzde 1 artış kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:34120.978
Değişim :  0,36% |  437,42
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.537
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,79 471.413.785 % 16,25  
AYCES 12,74 6.099.627 % 14,98  
ARDYZ 17,92 235.179.877 % 13,42  
ALCTL 20,12 40.632.718 % 12,97  
GEDIK 12,08 47.638.113 % 10,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8724 7,9119 % 0,15  
Frank 6,1527 6,1898 % 0,12  
Riyal 1,6107 1,6188 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.576 -0,90  
Altın Gr. 307 307 0,80  
Cumhuriyet 2.032 2.063 3,00  
Tam 2.023 2.074 1,10  
Yarım 978 1.003 0,53  
Çeyrek 490 502 0,27  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,03  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 57,11 57,11 0,77  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru