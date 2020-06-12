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Avrupa Birliği`nde sanayi üretimi sert düştü

12.06.2020 12:41

Son güncelleme : 12.06.2020 12:41
Avrupa Birliği`nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 azaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nde nisan ayı  mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında  önceki aya kıyasla yüzde 17,1, 2019'un nisan ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 28  geriledi.

AB'de sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 17,3, 2019'un  aynı dönemine göre de yüzde 27,2 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde  en fazla düşüş yüzde 30,5 ile Macaristan'da, yüzde 27,7 ile Romanya'da ve yüzde  26,7 ile Slovakya'da gerçekleşti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 43,9 ile  Lüksemburg'da, yüzde 42,5 ile İtalya'da ve yüzde 42 ile de Slovakya'da  belirlendi.




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