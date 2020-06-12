Avrupa Birliği`nde (AB) sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 azaldı.
Avrupa Birliği`nde sanayi üretimi sert düştü
12.06.2020 12:41
Son güncelleme : 12.06.2020 12:41
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nde nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisan ayında önceki aya kıyasla yüzde 17,1, 2019'un nisan ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 28 geriledi.
AB'de sanayi üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 17,3, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 27,2 düştü.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 30,5 ile Macaristan'da, yüzde 27,7 ile Romanya'da ve yüzde 26,7 ile Slovakya'da gerçekleşti.
Yıllık bazda ise sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 43,9 ile Lüksemburg'da, yüzde 42,5 ile İtalya'da ve yüzde 42 ile de Slovakya'da belirlendi.
12:26109.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,15
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:266,8391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:267,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:26381,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,07
|Açılış
|: 381,09
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.007.318
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|24.690.121
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.753.249
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|OYAYO
|7,18
|40.315.206
|% 9,28
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ASELS
|32,46
|500.991.258
|% 0,68
|
|ECILC
|5,98
|441.074.744
|% 4,73
|
|GARAN
|8,16
|393.266.714
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|337.190.391
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|308.012.948
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,94
|337.190.391
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,59
|261.384.926
|% 0,63
|
|TSKB
|1,27
|156.787.535
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.571.649
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|84.116.546
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6014
|8,6445
|% 0,07
|
|Frank
|7,1783
|7,2215
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8142
|1,8233
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|3,20
|