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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

22.06.2020 10:36

Son güncelleme : 22.06.2020 10:49
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilen vakalardaki artışın etkisiyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer  kaybıyla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 12.199 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşerek 6.235 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 7.320 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,3 gerileyerek 4.916 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak  19.352 puan oldu.

İngiltere Merkez Bankası'nın varlık alım programını artırması sonrası  geçen hafta değer kaybeden euro/dolar paritesi bugün yüzde 0,2 kazançla 1,1200,  sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,4 artışla 1,2390 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu  endişeyle yatırımcıların risk iştahının azaldığını ifade etti.

Özellikle ABD'nin güney eyaletlerinde virüse yakalanan genç sayısında  ciddi oranda artış görüldüğünü aktaran analistler, dün ülkede tespit edilen vaka  sayısının 30 bini aştığına işaret etti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin  odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven  endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini kaydetti.





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