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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

08.07.2020 13:08

Son güncelleme : 08.07.2020 13:08
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla  367 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 12.569 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşerek 6.158 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalarak 7.382 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5  gerileyerek 5.018 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 20.010 puan  oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1293 ve sterlin/dolar paritesi  yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2563 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya  ilişkin endişeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle küresel pay  piyasalarında satıcılı bir seyrin gözlemlendiğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve  Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydeden analistler,  ABD'de ise haftalık Mortgage başvurularının izleneceğini bildirdi.




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Yarım 1.287 1.302 4,80  
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