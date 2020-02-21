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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

21.02.2020 13:36

Son güncelleme : 21.02.2020 13:36
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer  kaybıyla 429,44 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.668,14  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.417,77 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.892,30 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.048,94 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise  yüzde 0,56 azalarak 24.938,72 puan oldu.

Analistler, Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ile kötü gelen  şirket bilançolarının Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.




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