Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
21.02.2020 13:36
Son güncelleme : 21.02.2020 13:36
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 429,44 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.668,14 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.417,77 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 kayıpla 9.892,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.048,94 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,56 azalarak 24.938,72 puan oldu.
Analistler, Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ile kötü gelen şirket bilançolarının Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirterek, bugün Euro
Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini ifade etti.
13:20116.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 522,70
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.262
En Düşük
114.453
13:206,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:206,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:20320,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,05
|Açılış
|: 320,77
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|DGGYO
|6,41
|12.700.003
|% 12,65
|
|VKING
|3,12
|2.853.821
|% 11,43
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|KOZAA
|12,35
|268.828.185
|% 9,88
|
|MIPAZ
|3,10
|115.443.160
|% -12,92
|
|HATEK
|8,22
|7.638.087
|% -11,33
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,31
|615.040.425
|% -0,42
|
|ASELS
|28,60
|554.372.023
|% 0,85
|
|IPEKE
|9,90
|296.128.916
|% 7,49
|
|KOZAA
|12,35
|268.828.185
|% 9,88
|
|HALKB
|6,74
|256.930.955
|% -1,17
|
|ODAS
|2,08
|198.589.273
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,24
|119.339.842
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,51
|136.152.470
|% -1,31
|
|ADESE
|1,50
|133.032.324
|% 2,74
|
|IHLGM
|1,19
|98.065.890
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8663
|7,9057
|% 0,39
|
|Frank
|6,1934
|6,2307
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6235
|1,6317
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,32
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,22
|58,22
|-1,09
|