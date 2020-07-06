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Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı

06.07.2020 10:56

Son güncelleme : 06.07.2020 10:56
Avrupa borsaları, haftaya güçlü yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 kazançla  372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artarak 12.820 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 6.292 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.600 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 2 artışla 5.109 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,2 kazançla  20.171 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1297 ve sterlin/dolar paritesi  yüzde 0,1 yükselişle 1,2498 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen  makroekonomik verilerin risk iştahındaki pozitif yansımalarının devam ettiğini, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif beklentilerin de bu  durumu desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise  Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.




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Yarım 1.269 1.283 1,30  
Çeyrek 634 642 0,60  
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