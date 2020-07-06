Avrupa borsaları, haftaya güçlü yükselişle başladı.
Avrupa borsaları güçlü yükselişle açıldı
06.07.2020 10:56
Son güncelleme : 06.07.2020 10:56
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 kazançla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,3 artarak 12.820 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 6.292 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.600 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 artışla 5.109 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,2 kazançla 20.171 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1297 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,2498 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen makroekonomik verilerin risk iştahındaki pozitif yansımalarının devam ettiğini, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif beklentilerin de bu durumu desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
10:40117.639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.890,33
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.719
En Düşük
116.674
10:406,8561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:407,7478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:40391,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 391,51
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.349.998
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.559.874
|% 9,82
|
|TURGG
|63,25
|7.004.088
|% 8,58
|
|NATEN
|24,06
|39.411.022
|% 8,57
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,07
|332.742.518
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,76
|219.297.130
|% 4,76
|
|TSPOR
|7,26
|197.170.632
|% 7,72
|
|TKFEN
|17,22
|180.863.512
|% 2,38
|
|GARAN
|8,35
|165.854.193
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,76
|219.297.130
|% 4,76
|
|ALBRK
|1,88
|165.037.754
|% 2,73
|
|IHLAS
|0,91
|67.283.824
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,65
|101.972.569
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|127.272.143
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5397
|8,5825
|% 0,02
|
|Frank
|7,2475
|7,2912
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,36
|
|Altın Gr.
|391
|392
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.557
|2,60
|
|Tam
|2.612
|2.624
|2,70
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,30
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,11
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|0,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:54EUYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 611, 453 adet işlem
-
10:53RYGYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 079 adet işlem
-
10:52MAKTK
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 129, 038 adet işlem
-
10:51BJKAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 568, 038 adet işlem
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2087, 43 artarak (% 1.58 ) 134, 133