Avrupa borsaları, güne hızlı düşüşle başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
14.07.2020 13:05
Son güncelleme : 14.07.2020 13:05
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 12.616 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 6.126 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.334 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 kayıpla 4.973 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 19.808 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1330'dan, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,2520'den işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da odakta kalmaya devam ettiğini söyledi.
12:50118.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 88,11
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
12:506,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8673
En Düşük
6,8552
12:507,8000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8053
En Düşük
7,7736
12:50397,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 397,43
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|24.519.263
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|1.857.111
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|1.857.111
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.745.902
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.557.569
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.987.609
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|7.546.105
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,34
|1.025.578.564
|% 3,08
|
|ODAS
|2,91
|456.592.568
|% -1,36
|
|THYAO
|12,03
|432.275.247
|% 0,50
|
|GARAN
|7,96
|407.258.274
|% -0,13
|
|ZOREN
|2,85
|385.014.927
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,34
|1.025.578.564
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,69
|317.547.921
|% 2,42
|
|ODAS
|2,91
|456.592.568
|% -1,36
|
|ZOREN
|2,85
|385.014.927
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,85
|247.114.581
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5688
|8,6118
|% -0,19
|
|Frank
|7,2819
|7,3257
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,63
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.605
|-2,50
|
|Tam
|2.663
|2.673
|-2,60
|
|Yarım
|1.293
|1.307
|-1,30
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|-0,25
|