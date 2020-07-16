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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

16.07.2020 11:54

Son güncelleme : 16.07.2020 11:54
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak  372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.866 puan oldu. 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 6.270 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üzerinde 7.488 puanda,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle kazançla 5.081 puanda ve İtalya'da MIB  30 endeksi yüzde 0,3 primle 20.332 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1410, sterlin/dolar paritesi yüzde  0,2 azalışla 1,2560 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda  risk iştahını azalttığını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ve  hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili  olduğunu söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi kararı  ve sonrasında yapılacak basın toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu  kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik  rakamları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.




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Yarım 1.294 1.310 -3,60  
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