Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
16.07.2020 11:54
Son güncelleme : 16.07.2020 11:54
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.866 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 6.270 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde önceki kapanışın hemen üzerinde 7.488 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle kazançla 5.081 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 20.332 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1410, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2560 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ve hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Bugün Euro
Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ve sonrasında yapılacak basın toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik rakamları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
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|Açılış
|: 118.735
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|Önceki Kapanış
|: 117.741
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En Düşük
118.735
11:386,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|: 6,9040
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|: -0,10%
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|: 398,18
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|: 399,01
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400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.040.501
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.209.930
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.963.914
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.195.458
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|DITAS
|28,50
|2.943.724
|% -4,87
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|GLRYH
|13,15
|9.236.875
|% -4,29
|
|BJKAS
|2,66
|12.965.125
|% -3,97
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,29
|577.553.784
|% -2,14
|
|THYAO
|12,18
|509.429.286
|% 3,22
|
|TSPOR
|5,08
|430.359.319
|% 0,40
|
|GARAN
|8,03
|400.297.875
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,66
|399.292.260
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,29
|577.553.784
|% -2,14
|
|SKBNK
|1,71
|169.947.297
|% 3,64
|
|TSPOR
|5,08
|430.359.319
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,40
|212.650.865
|% 1,69
|
|TRKCM
|4,66
|399.292.260
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5724
|8,6153
|% -0,37
|
|Frank
|7,2332
|7,2768
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|-7,10
|
|Tam
|2.667
|2.678
|-7,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,60
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,80
|
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