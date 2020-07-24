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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

24.07.2020 10:56

Son güncelleme : 24.07.2020 10:56
Avrupa borsaları azalan küresel risk iştahı ile güne satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 azalarak  367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,8 düşerek 12.863 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 azalışla 6.124 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.298 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 4.956 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde  1,5 azalışla 20.164 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1605, sterlin/dolar paritesi  yüzde 0,1 azalışla 1,2730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin risk iştahını  olumsuz etkilediğini, ABD ve Asya endekslerinde gözlemlenen satış ağırlıklı  seyrin Avrupa borsalarına da etkili olduğunu belirtti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere  jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.




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Yarım 1.355 1.373 5,90  
Çeyrek 680 687 2,90  
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