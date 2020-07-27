Avrupa borsaları, azalan küresel risk iştahı ile güne satıcılı başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
27.07.2020 10:44
Son güncelleme : 27.07.2020 10:44
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak 366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.835 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.112 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.221 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.947 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.065 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1707, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,2820 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin risk iştahını olumsuz etkilediğini ve özellikle İspanya'da artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın salgında ikinci dalga endişelerini artırdığını belirterek, bu gelişmelere paralel Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyrin etkili olduğunu söyledi.
Bugün Almanya'da ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve Kovid-19 tedavisine yönelik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
10:281.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:286,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
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6,8493
En Düşük
6,8322
10:288,0147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0321
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:28425,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,14
|Açılış
|: 426,20
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|11.233.689
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.141.630
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|126.245
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|32.880.525
|% 9,99
|
|BFREN
|976,50
|3.694.100
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,34
|275.243.563
|% 0,43
|
|ASELS
|35,22
|176.752.715
|% 0,40
|
|SISE
|6,40
|137.834.333
|% -0,93
|
|GSDHO
|2,62
|101.379.510
|% 9,62
|
|ISFIN
|4,30
|88.633.186
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,34
|275.243.563
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,62
|101.379.510
|% 9,62
|
|IHLGM
|1,81
|51.886.427
|% 2,26
|
|IHYAY
|1,37
|36.729.756
|% 8,73
|
|SISE
|6,40
|137.834.333
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7525
|8,7964
|% 0,19
|
|Frank
|7,4349
|7,4797
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|34,18
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.799
|75,00
|
|Tam
|2.857
|2.878
|83,40
|
|Yarım
|1.387
|1.405
|37,70
|
|Çeyrek
|696
|703
|18,80
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,31
|0,29
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,20
|
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