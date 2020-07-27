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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

27.07.2020 10:44

Son güncelleme : 27.07.2020 10:44
Avrupa borsaları, azalan küresel risk iştahı ile güne satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalarak  366 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 12.835 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.112 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 7.221 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.947 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde  0,1 azalışla 20.065 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,4 artışla 1,1707, sterlin/dolar paritesi  yüzde 0,2 yükselişle 1,2820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin risk iştahını  olumsuz etkilediğini ve özellikle İspanya'da artan yeni tip corona virüs  (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın salgında ikinci dalga endişelerini  artırdığını belirterek, bu gelişmelere paralel Avrupa borsalarında satış  ağırlıklı bir seyrin etkili olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri  verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki  gerilime ilişkin haber akışı ve Kovid-19 tedavisine yönelik gelişmelerin de  gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.




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