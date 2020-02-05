Avrupa borsaları güne sınırlı düşüşlerle başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
05.02.2020 12:35
Son güncelleme : 05.02.2020 12:35
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 418,38 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 13.255,45 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.423,63 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 9.553,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşerek 5.924,26 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 23.800,48 puan oldu.
Sterlin/dolar paritesi 1,3044, euro/dolar paritesi 1,1047 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda etkisini gösteren pozitif havaya karşın, Avrupa tarafında dün hızlı yükselen borsaların bugün açılışta kar satışlarıyla sınırlı da olsa düşüş kaydettiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, birlik standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını duyurduğunu anımsatan analistler, Brexit'in ardından tarafların ikili ticaretle ilgili açıklamalarının takip edildiğini ifade etti.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de ocak ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret endeksi ile ADP özel sektör istihdamı verilerinin izleneceğini aktardı.
12:20123.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.143,13
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.333
En Düşük
122.125
12:205,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
12:206,6028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
12:20299,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,30
|Açılış
|: 299,36
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,82
|351.270.310
|% 11,66
|
|TSGYO
|2,15
|29.820.002
|% 11,40
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|RYSAS
|10,70
|8.366.500
|% 9,86
|
|OSMEN
|8,00
|41.953
|% 9,29
|
|DOKTA
|75,30
|6.979.996
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|MTRYO
|5,21
|1.563
|% -8,27
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|THYAO
|14,71
|1.016.162.288
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,57
|425.927.796
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,82
|351.270.310
|% 11,66
|
|ODAS
|2,25
|325.112.109
|% 3,21
|
|ASELS
|24,78
|233.482.775
|% 0,81
|
|TEKTU
|1,82
|351.270.310
|% 11,66
|
|ODAS
|2,25
|325.112.109
|% 3,21
|
|IHLAS
|0,92
|130.372.570
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,23
|130.658.086
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,76
|163.761.543
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7853
|7,8244
|% 0,20
|
|Frank
|6,1463
|6,1833
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-1,23
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.983
|2.013
|-4,00
|
|Tam
|1.973
|2.022
|-7,18
|
|Yarım
|954
|978
|-3,47
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|1,59
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