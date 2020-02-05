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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

05.02.2020 12:35

Son güncelleme : 05.02.2020 12:35
Avrupa borsaları güne sınırlı düşüşlerle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 418,38 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 13.255,45  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalışla 7.423,63 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 9.553,80 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,18 düşerek 5.924,26 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 gerileyerek 23.800,48 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3044, euro/dolar paritesi 1,1047 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda etkisini gösteren pozitif havaya  karşın, Avrupa tarafında dün hızlı yükselen borsaların bugün açılışta kar  satışlarıyla sınırlı da olsa düşüş kaydettiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, birlik standartlarına uyması  koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere  iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını duyurduğunu anımsatan  analistler, Brexit'in ardından tarafların ikili ticaretle ilgili açıklamalarının  takip edildiğini ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de ocak ayı hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış  ticaret endeksi ile ADP özel sektör istihdamı verilerinin izleneceğini aktardı.




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