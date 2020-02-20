Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
20.02.2020 13:02
Son güncelleme : 20.02.2020 13:02
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 433,25 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 13.774,83 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artışla 7.467,83 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 kayıpla 10.041,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.107,90 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,29 azalarak 25.403,14 puan oldu.
Analistler, Koronavirüs salgını ile gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Euro
Bölgesi'nde tüketici güveni verisinin takip edileceğini ifade etti.
12:46118.289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -907,19
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
12:466,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:466,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:46315,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,35
|Açılış
|: 315,11
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,51
|126.319.181
|% 18,18
|
|HATEK
|9,64
|12.436.627
|% 12,62
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,80
|76.424.352
|% 7,88
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,53
|25.736.669
|% -16,21
|
|VKING
|2,93
|1.925.364
|% -10,94
|
|HUBVC
|29,18
|35.448.223
|% -10,71
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|BJKAS
|3,47
|808.946.687
|% -1,42
|
|ASELS
|29,20
|730.625.013
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,59
|639.828.387
|% -7,95
|
|FENER
|17,87
|580.424.574
|% -8,08
|
|THYAO
|14,72
|523.968.454
|% -1,21
|
|BJKAS
|3,47
|808.946.687
|% -1,42
|
|CEMAS
|1,30
|242.094.985
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,59
|639.828.387
|% -7,95
|
|IHLGM
|1,25
|119.249.569
|% -3,85
|
|ODAS
|2,15
|200.894.950
|% -3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8409
|7,8802
|% 0,02
|
|Frank
|6,1724
|6,2096
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6185
|1,6266
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-3,21
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.090
|2.122
|12,00
|
|Tam
|2.080
|2.132
|12,11
|
|Yarım
|1.005
|1.031
|5,86
|
|Çeyrek
|504
|516
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,28
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|0,04
|