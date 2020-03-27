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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

27.03.2020 13:16

Son güncelleme : 27.03.2020 13:16
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer  kaybıyla 315 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalışla 9.860 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,6 düşerek 5.609 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 6.877 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 2,2 azalarak 4.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek  17.177 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2170  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ekonomi yönetimlerinin birbiri ardına uygulamaya aldığı  teşviklere rağmen, Avrupa'da yayılmayı hızla sürdüren yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu endişelerle pay piyasalarının güne negatif  başladığını ifade etti.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 533 bini aştığını anımsatan analistler, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının ise 24 bini geçtiğine işaret etti.

ABD, 82 bini aşan Kovid-19 vakası ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı  geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Öte yandan, salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında dünyada başı çeken İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can  kayıpları 8 bini, İspanya'da ise 4 bini aşarak Çin'i geride bıraktı.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD şubat ayı kişisel harcamalar ve mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.





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