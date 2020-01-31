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Avrupa borsaları güne İngiltere hariç yükselişle başladı

31.01.2020 13:04

Son güncelleme : 31.01.2020 13:04
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 kazançla 416,34 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 yükselişe  13.188,38 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalışla 7.362,54 puan seviyesinde bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 artışla 9.519,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 primle 5.885,59 puan, İtalya'da MIB 30  endeksi yüzde 0,09 kazançla 23.803,51 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,3135, euro/dolar paritesi 1,1026  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybının 213'e  virüsten etkilenen kişi sayısının da 9 bin 692'ye çıkmasına karşın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından  piyasalarda toparlanma eğiliminin etkili olduğunu belirtti.

İngiltere'nin AB ile 1973'te başladığı yolculuğun bugün yerel saatle  23.00'te sona ereceğine işaret eden analistler, ülkenin AB'den çıkış anlaşması  kapsamında 2020'nin sonuna kadar uygulanacak geçiş anlaşması nedeniyle ülke  ekonomisi üzerinde doğrudan ve sert etkilerin görülmesinin beklenmediğini  aktardı.

İngiltere ile AB arasında gelecek 11 ay boyunca son derece zorlu bir  müzakere sürecinin yaşanması öngörülüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme ile enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Şikago Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve  Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.




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