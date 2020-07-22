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Avrupa borsaları güne karışık başladı

22.07.2020 10:44

Son güncelleme : 22.07.2020 10:44
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak  375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.166 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.482 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.92 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde  0,2 değer kazancıyla 20.770 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1543, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2707 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan  önce daha da kötüleşecek." şeklindeki sözlerinin risk iştahını görece azalttığını  belirtti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19  tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik  gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.




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