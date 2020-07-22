Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık başladı
22.07.2020 10:44
Son güncelleme : 22.07.2020 10:44
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.166 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 6.253 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.482 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.92 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 20.770 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1543, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2707 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." şeklindeki sözlerinin risk iştahını görece azalttığını belirtti.
Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
10:29119.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 1.008,79
|Açılış
|: 118.816
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|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:296,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,8910
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|Önceki Kapanış
|: 6,9070
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6,8539
En Düşük
6,8162
10:297,8944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8600
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|Önceki Kapanış
|: 7,8500
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7,9121
En Düşük
7,8064
10:29408,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,00
|Açılış
|: 408,81
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|PENGD
|2,92
|5.856.790
|% 9,77
|
|KUTPO
|41,44
|35.342.452
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|22.687.575
|% -9,94
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,40
|1.411.002.420
|% 6,19
|
|AFYON
|4,87
|192.891.708
|% 4,51
|
|GARAN
|8,00
|176.563.142
|% 0,76
|
|ASELS
|32,72
|124.916.151
|% 1,18
|
|KARSN
|3,22
|116.642.432
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,40
|1.411.002.420
|% 6,19
|
|AFYON
|4,87
|192.891.708
|% 4,51
|
|KARSN
|3,22
|116.642.432
|% 4,55
|
|IHLGM
|1,81
|61.257.058
|% 3,43
|
|GSDHO
|2,41
|76.505.951
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6680
|8,7114
|% 0,12
|
|Frank
|7,3189
|7,3630
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,73
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.679
|33,40
|
|Tam
|2.734
|2.749
|34,20
|
|Yarım
|1.327
|1.345
|16,80
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,65
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,27
|44,27
|-0,05
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