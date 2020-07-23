Avrupa borsaları yeni günün ilk işlem saatlerinde karışık bir seyir izliyor.
Avrupa borsaları güne karışık başladı
23.07.2020 10:47
Son güncelleme : 23.07.2020 10:47
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 13.160 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.224 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.587 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini etmesi sonrası şu dakikalarda 1,1580'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2720'den işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.
Bugün Euro
Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 tedavisi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
10:31118.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 861,71
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
118.982
En Düşük
118.585
10:316,8484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
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6,8526
En Düşük
6,8309
10:317,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
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7,9440
En Düşük
7,9056
10:31412,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 412,48
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|592,90
|1.538.576
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.343.020
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,76
|7.238.711
|% -6,49
|
|ULAS
|4,85
|49.917
|% -4,90
|
|VKFYO
|7,03
|1.544.908
|% -4,87
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|ASELS
|34,50
|549.817.292
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,36
|323.791.976
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,25
|173.939.830
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,15
|139.819.080
|% 0,96
|
|IHLGM
|1,80
|115.753.918
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,36
|336.564.599
|% -0,41
|
|IHLGM
|1,79
|127.921.905
|% 3,47
|
|ISFIN
|4,26
|207.616.194
|% 3,40
|
|KRDMD
|3,16
|144.479.430
|% 1,28
|
|GSDHO
|2,44
|107.957.269
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6857
|8,7293
|% -0,16
|
|Frank
|7,3456
|7,3899
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.681
|2.704
|5,90
|
|Tam
|2.762
|2.774
|6,10
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,00
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,02
|5,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,46
|44,46
|0,18
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