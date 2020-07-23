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Avrupa borsaları güne karışık başladı

23.07.2020 10:47

Son güncelleme : 23.07.2020 10:47
Avrupa borsaları yeni günün ilk işlem saatlerinde karışık bir seyir izliyor.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak  azalarak 375 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 13.160  puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 6.224 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,4 primle 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer  kaybıyla 20.587 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesini etmesi sonrası şu dakikalarda  1,1580'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2720'den işlem  görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber  akışının risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti.

Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise haftalık  işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler,  Kovid-19 tedavisi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.




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