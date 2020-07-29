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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

29.07.2020 10:59

Son güncelleme : 29.07.2020 10:59
Avrupa borsaları güne karışık bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak  367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 12.813 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 6.120 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.195 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,4 artışla 4.948 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2  düşüşle 19.865 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1756, sterlin/dolar paritesi  yüzde 0,2 yükselişle 1,2955 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz  kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri öncesi pay piyasalarında  dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de dış ticaret dengesinin  açıklanacağını belirten analistler, salgında ikinci dalga endişelerinin de fiyatlanmaya devam ettiğini kaydetti.




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