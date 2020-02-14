Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı













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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 431,15 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi 13.748,74 puanla yatay seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.422,09 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 6.081,94 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 9.942,0 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 24.939,57 puan oldu.Euro/dolar paritesi gerileyişini devam ettirerek 1,0827 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, sterlin/dolar paritesi ise 1,3055 seviyelerinden işlem görüyor.