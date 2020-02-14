Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
14.02.2020 12:42
Son güncelleme : 14.02.2020 12:42
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 431,15 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi 13.748,74 puanla yatay seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.422,09 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 6.081,94 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 9.942,0 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 24.939,57 puan oldu.
Euro/dolar paritesi gerileyişini devam ettirerek 1,0827 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, sterlin/dolar paritesi ise 1,3055 seviyelerinden işlem görüyor.
12:25120.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 256,77
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.665
12:256,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
12:256,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5749
En Düşük
6,5408
12:25306,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,71
|Açılış
|: 306,99
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|12,74
|5.985.885
|% 14,98
|
|GSRAY
|2,72
|400.862.785
|% 13,33
|
|ARDYZ
|17,89
|202.768.471
|% 13,23
|
|ISGYO
|2,30
|421.203.492
|% 11,11
|
|GEDIK
|12,02
|42.310.093
|% 10,28
|
|TUKAS
|12,40
|2.144.280
|% -18,74
|
|RHEAG
|2,10
|27.590.590
|% -10,64
|
|QNBFB
|50,80
|629.750
|% -8,96
|
|OZBAL
|2,39
|8.622.788
|% -8,78
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|THYAO
|14,91
|824.618.251
|% -0,53
|
|ASELS
|29,04
|575.437.849
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,30
|421.203.492
|% 11,11
|
|GSRAY
|2,72
|400.862.785
|% 13,33
|
|PETKM
|4,14
|352.155.204
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,30
|421.203.492
|% 11,11
|
|GSRAY
|2,72
|400.862.785
|% 13,33
|
|CEMAS
|1,25
|150.751.124
|% 3,31
|
|KARSN
|1,88
|168.189.935
|% 2,17
|
|PETKM
|4,14
|352.155.204
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8672
|7,9067
|% 0,08
|
|Frank
|6,1536
|6,1906
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6103
|1,6184
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|0,21
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,62
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,30
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,04
|