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Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

14.02.2020 12:42

Son güncelleme : 14.02.2020 12:42
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 431,15 puan ve  Almanya'da DAX 30 endeksi 13.748,74 puanla yatay seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.422,09 puanda ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 6.081,94 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 9.942,0 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 24.939,57 puan oldu.

Euro/dolar paritesi gerileyişini devam ettirerek 1,0827 ile Nisan  2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, sterlin/dolar paritesi ise 1,3055 seviyelerinden işlem görüyor.







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AYCES 12,74 5.985.885 % 14,98  
GSRAY 2,72 400.862.785 % 13,33  
ARDYZ 17,89 202.768.471 % 13,23  
ISGYO 2,30 421.203.492 % 11,11  
GEDIK 12,02 42.310.093 % 10,28  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8672 7,9067 % 0,08  
Frank 6,1536 6,1906 % 0,14  
Riyal 1,6103 1,6184 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 0,21  
Altın Gr. 307 307 0,77  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.023 2.073 0,62  
Yarım 978 1.003 0,30  
Çeyrek 490 501 0,15  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,08  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 56,38 56,38 0,04  
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