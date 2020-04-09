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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

09.04.2020 10:55

Son güncelleme : 09.04.2020 11:09
Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2 değer  kazanarak 333 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,1 artarak 10.546  puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 yükselişle 5.790 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 primle 7.073 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,8 kazançla 4.524 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 17.706  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2400  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta itibarıyla geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve dünya genelinde benzeri görülmemiş ekonomik teşviklerin etkisiyle, yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nin (DTÖ) dünkü açıklamasında salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila 32 arasında düşmesini beklediğini anımsatan  analistler, bugün ve yarın hareketlenecek olan makroekonomik veri gündeminin salgının ekonomiye etkileri konusunda daha fazla somut bilgi sunabileceğini  aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.






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