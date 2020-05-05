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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

05.05.2020 12:09

Son güncelleme : 05.05.2020 12:09
Avrupa borsaları, ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesinin etkisiyle güne alıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 334 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 artarak 10.648 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 5.849 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 6.793 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 kazançla 4.473 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla  17.361 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin ardından ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli normale dönüş adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Normalleşme adımları kapsamında dün İtalya'nın 2. aşamaya geçmesiyle  inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde fabrikalarda çalışan 4 milyonu  aşkın kişi işbaşı yaparken, İspanya'da ise 4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak  adlandırılan ilk adım kapsamında restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı  açılmasına izin verildi.

Dün, Almanya, Belçika ve Polonya'da da Kovid-19 kapsamında alınan  tedbirler kademeli olarak gevşetilerek bazı işletmeler müşterilerine yeniden    kapılarını açtı.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde mart ayı Üretici  Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.




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