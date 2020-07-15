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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

15.07.2020 11:05

Son güncelleme : 15.07.2020 11:11
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak  370,4 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 12.811 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 artışla 6.235 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.392 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,9 kazançla 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1  primle 20.107 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1420'den, sterlin/dolar  paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,2602'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda  risk iştahını azalttığını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ve  hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili  olduğunu söyledi.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin sakin olduğuna, yarın Avrupa  Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak kararların beklendiğine işaret eden  analistler, ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, New York Fed İmalat Endeksi ve Bej  Kitap raporunun izleneceğini bildirdi.




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Altın Ons 1.812 1.812 2,53  
Altın Gr. 400 400 0,33  
Cumhuriyet 2.601 2.623 4,00  
Tam 2.679 2.692 4,00  
Yarım 1.300 1.317 2,00  
Çeyrek 650 659 1,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,13  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,02  
B. Petrol 43,31 43,31 0,41  
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