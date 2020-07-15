Avrupa borsaları güne yükselişle başladı













AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 370,4 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 12.811 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 artışla 6.235 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.392 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 20.107 puanda seyrediyor.Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1420'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,2602'den işlem görüyor.Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ve hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin sakin olduğuna, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak kararların beklendiğine işaret eden analistler, ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, New York Fed İmalat Endeksi ve Bej Kitap raporunun izleneceğini bildirdi.