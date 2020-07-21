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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

21.07.2020 11:00

Son güncelleme : 21.07.2020 11:00
Avrupa borsaları, güne güçlü yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artarak  379,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 değer kazanarak 13.227 puan  oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.292 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 artışla 7.601 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 1 primle 5.143 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer  kazancıyla 20.939 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1447, sterlin/dolar paritesi yüzde  0,2 artışla 1,2688 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Euro Bölgesi liderlerinin üzerinde görüştüğü 750 milyar  avroluk yardım fonu konusunda anlaşmaya varmasıyla risk iştahının arttığını  bildirdi.

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında görülen azalmanın  da artan risk iştahı üzerinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün küresel  piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber  akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.




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Tam 2.683 2.697 5,60  
Yarım 1.303 1.319 2,70  
Çeyrek 653 660 1,30  
Gümüş.Ons 20,36 20,39 0,45  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
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