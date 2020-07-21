Avrupa borsaları, güne güçlü yükselişle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
21.07.2020 11:00
Son güncelleme : 21.07.2020 11:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 artarak 379,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 değer kazanarak 13.227 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.292 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 artışla 7.601 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.143 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 20.939 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1447, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2688 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Euro
Bölgesi liderlerinin üzerinde görüştüğü 750 milyar avroluk yardım fonu konusunda anlaşmaya varmasıyla risk iştahının arttığını bildirdi.
ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında görülen azalmanın da artan risk iştahı üzerinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
10:44120.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 836,85
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:446,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:447,8485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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7,8669
En Düşük
7,8334
10:44401,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,01
|Açılış
|: 401,70
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.680.978
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|PKENT
|490,00
|346.430
|% 9,99
|
|BFREN
|667,10
|2.625.706
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.396.140
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,76
|895.746
|% -6,99
|
|TRGYO
|4,86
|111.905.879
|% -6,54
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|AYEN
|5,25
|5.962.260
|% -4,89
|
|EKGYO
|2,33
|231.860.286
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,51
|221.175.035
|% 1,66
|
|AFYON
|4,52
|159.775.286
|% 4,63
|
|ASELS
|33,28
|156.151.594
|% 0,42
|
|SISE
|6,52
|131.673.175
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,33
|231.860.286
|% 1,30
|
|TSKB
|1,27
|68.639.188
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|131.281.668
|% 1,40
|
|CEMAS
|1,84
|82.106.000
|% 2,22
|
|USAK
|1,93
|84.275.259
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6747
|8,7182
|% 0,23
|
|Frank
|7,2778
|7,3217
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,45
|
|Altın Gr.
|401
|402
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.605
|2.628
|5,40
|
|Tam
|2.683
|2.697
|5,60
|
|Yarım
|1.303
|1.319
|2,70
|
|Çeyrek
|653
|660
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|0,29
|