Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
19.02.2020 13:21
Son güncelleme : 19.02.2020 13:21
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,33 kazançla 431,74 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 yükselişe 13.723,12 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 artışla 7.427,75 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 primle 10.028,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 kazançla 6.078,40 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 25.307,60 puan oldu.
Analistler, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin izlendiğini belirterek, salgından kaynaklı devam eden endişelere karşın başlıca ekonomi yönetimlerinin destekleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ile piyasalardaki satış baskılarının sınırlı kaldığını ifade etti.
13:06118.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -635,49
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:066,0618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0588
13:066,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:06313,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,89
|Açılış
|: 313,57
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,34
|460.586.664
|% 13,61
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,10
|362.832.781
|% 9,40
|
|VERTU
|6,60
|23.242.910
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,40
|9.640
|% -9,77
|
|EPLAS
|14,10
|17.906
|% -9,62
|
|GLBMD
|2,56
|4.542.370
|% -9,54
|
|KPHOL
|3,16
|5.593
|% -8,93
|
|GSRAY
|3,70
|880.515.511
|% 4,52
|
|THYAO
|14,89
|505.009.598
|% -0,93
|
|ASELS
|29,02
|503.990.903
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,34
|460.586.664
|% 13,61
|
|TSPOR
|7,10
|362.832.781
|% 9,40
|
|GSRAY
|3,70
|880.515.511
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,30
|193.174.577
|% 0,78
|
|BJKAS
|3,34
|460.586.664
|% 13,61
|
|MNDRS
|1,92
|226.213.051
|% -3,52
|
|ODAS
|2,28
|238.659.251
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8621
|7,9016
|% -0,02
|
|Frank
|6,1389
|6,1759
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6116
|1,6196
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,64
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.069
|2.120
|19,83
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,59
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|