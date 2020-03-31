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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

31.03.2020 11:29

Son güncelleme : 31.03.2020 12:00
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla  318 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 9.959 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.619 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 primle 6.809 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1,1 kazançla 4.426 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 17.038  puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,0990, sterlin/dolar paritesi  de yüzde 0,9 düşüşle 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Çin'de açıklanan mart ayı imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi'nin (PMI)  beklentileri aşması ve ekonomik aktivitede  genişlemeye işaret etmesiyle yükselen Asya borsalarının ardından Avrupa'da pay  piyasalarının da güne pozitif başladığını söyledi.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının  786 bini, can kaybının ise 37 bini aştığını belirten analistler, salgının  etkilerini azaltmak amacıyla ekonomi yönetimlerinin attığı adımların gündemin  odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

Analistler, bugün Almanya'da mart ayı işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.





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