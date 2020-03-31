Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
31.03.2020 11:29
Son güncelleme : 31.03.2020 12:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 kazançla 318 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 9.959 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 5.619 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,2 primle 6.809 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 kazançla 4.426 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 17.038 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,0990, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,9 düşüşle 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Çin'de açıklanan mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşması ve ekonomik aktivitede genişlemeye işaret etmesiyle yükselen Asya borsalarının ardından Avrupa'da pay piyasalarının da güne pozitif başladığını söyledi.
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 786 bini, can kaybının ise 37 bini aştığını belirten analistler, salgının etkilerini azaltmak amacıyla ekonomi yönetimlerinin attığı adımların gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.
Analistler, bugün Almanya'da mart ayı işsizlik oranı, Euro
Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.
11:4589.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.677,14
|Açılış
|: 89.279
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|Önceki Kapanış
|: 88.059
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90.269
En Düşük
89.212
11:456,5675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5617
11:457,2115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0503
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2693
En Düşük
7,2070
11:45340,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,68
|Açılış
|: 340,63
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.017.640
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.193.290
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.158.766
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|6.016.000
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|910.781
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,89
|19.118
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,47
|1.231.429
|% -9,87
|
|RTALB
|4,68
|932.125
|% -9,83
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|CRDFA
|1,90
|282
|% -5,00
|
|THYAO
|9,04
|253.045.368
|% 3,67
|
|GARAN
|8,26
|246.343.682
|% 2,74
|
|ECILC
|4,63
|236.495.263
|% 1,09
|
|PGSUS
|33,12
|226.804.191
|% 6,50
|
|ASELS
|23,74
|175.568.501
|% 2,15
|
|GSRAY
|2,14
|124.351.451
|% 5,94
|
|IHLGM
|1,01
|52.921.414
|% 5,21
|
|ECILC
|4,63
|236.495.263
|% 1,09
|
|YKBNK
|1,90
|89.203.634
|% 1,60
|
|TSPOR
|3,11
|94.623.529
|% 9,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0826
|8,1231
|% -0,74
|
|Frank
|6,7972
|6,8382
|% -0,49
|
|Riyal
|1,7445
|1,7533
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-10,10
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,98
|14,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,19
|27,19
|0,77
|