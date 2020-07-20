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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

20.07.2020 10:59

Son güncelleme : 20.07.2020 10:59
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalarak  370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 12.834 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 6.233 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.386 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,9 düşüşle 5.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7  değer kaybıyla 20.274 puanda seyrediyor. 

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1450, sterlin/dolar paritesi  yatay seyirle 1,2570 seviyesinden işlem görüyor. 

Analistler, Euro Bölgesi liderlerinin hafta sonu üzerinde görüştüğü  750 milyar avroluk yardım fonu konusunda bir sonuca ulaşılamaması sebebiyle risk  iştahının görece azaldığını bildirdi.

ABD'de artmaya devam yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı  ölümlerin de azalan risk iştahında önemli rol oynadığını kaydeden analistler,  bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, yardım fonu ve Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.




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Yarım 1.296 1.312 7,10  
Çeyrek 650 657 3,50  
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