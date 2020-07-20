Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
20.07.2020 10:59
Son güncelleme : 20.07.2020 10:59
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalarak 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 12.834 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 6.233 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.386 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 5.024 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 20.274 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1450, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2570 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Euro
Bölgesi liderlerinin hafta sonu üzerinde görüştüğü 750 milyar avroluk yardım fonu konusunda bir sonuca ulaşılamaması sebebiyle risk iştahının görece azaldığını bildirdi.
ABD'de artmaya devam yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin de azalan risk iştahında önemli rol oynadığını kaydeden analistler, bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu, yardım fonu ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 226,57
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.177
En Düşük
118.583
10:446,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9090
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6,8624
En Düşük
6,8510
10:447,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
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7,8694
En Düşük
7,8177
10:44398,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 398,82
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.160.591
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|941.342
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.187.158
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|6.921.122
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|8.372.859
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|106.638.118
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|KRTEK
|5,92
|3.018.178
|% -3,43
|
|PSDTC
|11,80
|1.484.987
|% -3,36
|
|GUSGR
|5,29
|371.611.449
|% 6,44
|
|SASA
|14,42
|282.875.788
|% 3,52
|
|ASELS
|32,94
|265.336.223
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,30
|227.068.771
|% 0,44
|
|AFYON
|4,23
|145.806.202
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,30
|227.068.771
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,29
|371.611.449
|% 6,44
|
|CEMAS
|1,72
|78.553.196
|% 0,00
|
|ADESE
|2,36
|82.637.078
|% 3,06
|
|AFYON
|4,23
|145.806.202
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% 0,04
|
|Frank
|7,2668
|7,3106
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|14,00
|
|Tam
|2.669
|2.681
|14,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,10
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,50
|